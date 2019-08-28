Yazın en çok dinlenen şarkıları

28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun ikinci düetleri “Señorita” tüm şarkıları geride bırakarak, 2019 yazının Spotify’da en çok dinlenen şarkısı oldu.
Haziran ayında müzikseverlerle buluşmasının ardından bugüne kadar elde ettiği 565 milyon dinlenme rakamı ile bu hit şarkı, üst üste sekiz hafta boyunca Spotify Global Top 50 listesinin tepesinde yer aldı.
Dünya genelinde hit olan “Señorita”, Türkiye listesinde 12’nci sırada yer alırken, Türkiye’de 2019 yazına damga vuran şarkı, rap sanatçısı Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı oldu.
Norm Ender’i ise Reynmen’in Ela’sı ve MERO’nun “Olabilir” şarkısı takip etti. Yaz boyunca Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkı arasında Türkçe rap şarkılar öne çıkarken, Feride Hilal Akın’ın Yok Yok ve Ufuk Beydemir ‘in Ay Tenli Kadın adlı şarkıları da pop tarzında listeye giren şarkılar arasında yer aldı.
Global listede gördüğümüz yabancı şarkılardan sadece “Señorita” ve bad guy Türkiye listesinde kendine yer bulabildi.
Müzikseverler kuzey yarım kürenin sıcak aylarında dünya genelinde bir diğer düeti daha beğendiler: Ed Sheeran ve Justin Bieber’ın “I Don’t Care”i, 2019 yazında dünya genelinde en çok dinlenen ikinci şarkı olurken, Billie Eilish’ten “bad guy” yazın hit şarkıları arasında üçüncü sıraya yerleşti.
Bir başka tebrik de baharda dinleyiciler ile buluşan ve hit olan “Old Town Road” ile çıkış yakalayan rap şarkıcısı Lil Nas X’e gitmeli zira kendisinin Billy Ray Cyrus ile birlikte imza attığı remix, yazın dünya genelinde en çok dinlenen 4’üncü şarkısı olarak hafızalara kazındı.
Lil Nas X, sadece tek şarkılık sanatçı olmadığını kanıtlayacak şekilde, bu remix çalışmasından hemen sonra pazarda yer alan single çalışması “Panini” ile büyük sükse yaparak dünya genelinde en çok dinlenen yaz şarkıları listesindeki yerini aldı.
Lizzo da oldukça parlak bir yıl geçirdi ve bu yaz rüzgar gibi esen hit şarkısı “Truth Hurts” ile heyecan yarattı.
İskoçyalı sarkıcı ve söz yazarı, Lewis Capaldi’nin “Someone You Loved” adlı piyano baladı ise bu yaz boyunca ne kadar dinleseler de müzikseverlere yetmedi.
DÜNYA GENELİNDE BU YAZ EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR (1 HAZİRAN - 20 AĞUSTOS 2019)
1. “Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes
2. “I Don't Care (with Justin Bieber)” - Ed Sheeran, Justin Bieber
3. “bad guy” - Billie Eilish
4. “Old Town Road - Remix” - Billy Ray Cyrus, Lil Nas X
5. “Callaita” - Bad Bunny, Tainy
6. “Beautiful People (feat. Khalid)” - Ed Sheeran, Khalid
7. “Otro Trago” - Darell, Sech
8. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
9. “Goodbyes (Feat. Young Thug)” - Post Malone, Young Thug
10. “Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone, Swae Lee
11. “Ransom” - Lil Tecca
12. “Soltera - Remix” - Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay
13. “If I Can't Have You” - Shawn Mendes
14. “Money In The Grave (Drake ft. Rick Ross)” - Drake, Rick Ross
15. “Con Calma” - Daddy Yankee, Snow
16. “Piece Of Your Heart” - Goodboys, MEDUZA
17. “Truth Hurts” - Lizzo
18. “Never Really Over” - Katy Perry
19. “Loco Contigo” (feat. J. Balvin & Tyga) - DJ Snake, J Balvin, Tyga
20. “Panini” - Lil Nas X
TÜRKİYE'DE BU YAZ EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
1. Mekanın Sahibi - Norm Ender
2. Ela - Reynmen
3. Olabilir - MERO
4. Yok Yok - Feride Hilal Akın
5. Bırakman Doğru Mu - Anıl Piyancı, Zeynep Bastık
6. Felaket - Ezhel
7. Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir
8. Yeniden - BEGE, Nova Norda
9. Demet Akalın - Ben Fero
10. Nasılsın Aşkta? - Aleyna Tilki
11. bad guy - Billie Eilish
12. Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes
13. Biladerim İçin - Ben Fero
14. Nokta - Ersay Üner
15. Tebrikler - Merve Özbey
16. JENGA - Ben Fero, Khontkar
17. 3 2 1 - Ben Fero
18. Böyle Sever - Kahraman Deniz
19. Yaramızda Kalsın - Merve Özbey
20. Neyim Var Ki - Ceza (feat. Sagopa K)
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