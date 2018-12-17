Yazılımcı Orkun Dülgeroğlu, öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar attı.

Habertürk muhabirleri Arzu Kaya ve Nihat Uludağ'ın haberine göre, bu kişilerin şikayeti üzerine hakkında dava açıldı. Dülgeroğlu, şimdi de Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ters düştüğü kişiler hakkında önce bir internet sitesi açıp ardından iftira içerikli haberler yüklediği belirtilen Okan Dülgeroğlu hakkında 13 yıl hapis isteniyor.

Dülgeroğlu hakkında yeni başlatılan soruşturmada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Dülgeroğlu'nun evindeki tüm dijital materyallere de el konuldu. Dülgeroğlu'nun bilgisayar ve cep telefonun imajlarının alındığı ve incelendiği öğrenildi.