Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yazar ve edebiyatçılar, tacize karşı bildiri yayımladı

        Yazar ve edebiyatçılar, tacize karşı bildiri yayımladı

        Türkiye'nin önde gelen edebiyatçılarının, sanat dünyasında son günlerde gündeme gelen taciz ve güç istismarı iddialarına ilişkin ortak bildiri yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tacize karşı bildiri yayımladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son günlerdeki taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor. Birçok kadın oyuncu isim vererek veya vermeyerek tacize uğradığını açıkladı.

        Sessiz kalmadılar
        Haberi Görüntüle

        Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarının, sanat dünyasında son günlerde gündeme gelen taciz ve güç istismarı iddialarına ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride; "Biz edebiyatçılar olarak, geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın artıların ve lgbtiqa artıların yanındayız. Çünkü edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar" denildi.

        178 YAZAR VE EDEBİYATÇI İMZALADI

        1. Adalet Çavdar

        2. Arlin Çiçekçi

        3. Arzu Erkan

        4. Arzu Eylem

        5. Aslı Ilgın Kopuz

        6. Aslı Tohumcu

        7. Asuman Susam

        8. Aybike Ertürk

        9. Ayça Erkol

        10. Ayfer Tunç

        11. Aylin Balboa

        12. Aylin İşcan Yener

        13. Aylin Sökmen

        14. Aysu Sevtekin

        15. Aysun Kara

        16. Ayşe Başcı

        17. Ayşe Nilay Özkan

        18. Ayşe Özlem İnci

        19. Ayşegül Devecioğlu

        20. Ayşen Atalan Sözbilir

        21. Ayşen Melik

        22. Ayşen Şahin

        23. Ayten Kaya Görgün

        24. Bahar Ulukan

        25. Başak Sayan

        26. Belgin Bıyıklıoğlu

        27. Belma Fırat

        28. Beyda Yıldız

        29. Birgül Oğuz

        30. Birhan Keskin

        31. Buket Arbatlı

        32. Buket Uzuner

        33. Burcu Aktaş

        34. Burcu Alşan

        35. Burcu Arman

        36. Burçin Tetik

        37. Ceren Gündoğan

        38. Ceren Kerimoğlu

        39. Çağla Çinili

        40. Çiğdem Erkal

        41. Çiler İlhan

        42. Defne Suman

        43. Demet Altınyeleklioğlu

        44. Demet Ekmekçioğlu

        45. Demet Yılmazkuday

        46. Deniz Durukan

        47. Deniz Eldam

        48. Deniz Gündoğan İbrişim

        49. Derya Sönmez

        50. Didem Ünal Demir

        51. Dilek Emir

        52. Dilek Karaaslan

        53. Dilek Üstündağ

        54. Dilek Yılmaz

        55. Dursaliye Şahan

        56. Duygu Harmancı

        57. Duygu Terim

        58. Ebru D. Dedeoğlu

        59. Elif Sofya

        60. Emine Şeker

        61. Eren Aysan

        62. Esme Sarıtaş

        63. Esra Yalazan

        64. Ezgi Özsan

        65. Ezgi Polat

        66. Ezgi Tanergeç

        67. Fatma Burçak

        68. Feyza Akbulut Öner

        69. Figen Alkaç

        70. Figen Şakacı

        71. Fulya Taşçeviren

        72. Funda Ergenekon

        73. Fügen Ünal Şen

        74. Füsun Aymergen

        75. Gamze Arslan

        76. Gamze Efe

        77. Gaye Boralıoğlu

        78. Gonca Özmen

        79. Gökçe İspi Turan

        80. Gönül Kıvılcım

        81. Gülayşe Koçak

        82. Gülcan Ayhan

        83. Gülhan Davarcı

        84. Gülsüm Öz

        85. Hande Çiğdemoğlu

        86. Hande Ortaç

        87. Hande Sarı

        88. Hanife Altun

        89. Hilal Solmaz

        90. Iraz Şensöz

        91. Irmak Zileli

        92. Işıl Işık

        93. Işıl Madak

        94. İclal San

        95. İdil Himmetoğlu

        96. İlgi Erpelit

        97. İlknur Atalkın

        98. İrem Uzunhasanoğlu

        99. Keriman Güldiken

        100. Latife Tekin

        101. Lütfiye Pekcan

        102. Mehtap Coşkuntuna

        103. Melike İlgün

        104. Melike Koçak

        105. Melisa Ceren Hasmaden

        106. Meltem Dağcı

        107. Menekşe Toprak

        108. Meral Saklıyan

        109. Merve Akıncı Almaz

        110. Merve Yakut

        111. Mevsim Yenice

        112. Miray Çakıroğlu

        113. Müge Arısal

        114. Müge İplikçi

        115. Müren Beykan

        116. nacişko

        117. Nazlı Doğan Özsöz

        118. Nazlı Eray

        119. Nermin Yıldırım

        120. Neslihan Önderoğlu

        121. Neslihan Yiğitler

        122. Nesrin Erek

        123. Nilay Örnek

        124. Nilay Özer

        125. Nilgün Çelik

        126. Nilüfer Kuyaş

        127. Nur Akpınar

        128. Nur Alan

        129. Nurcan Çelik

        130. Nurhan Suerdem

        131. Onur Bütün

        132. Oya Baydar

        133. Özge Doğar

        134. Özlem Yılmaz

        135. Öznur Unat

        136. Pelin Buzluk

        137. Pelin Özer

        138. Raşel Meseri

        139. Refika Ayşegül Uzun

        140. Ruhan Bilkay

        141. Seçil Hidayet

        142. Seda Kaya Güler

        143. Sedef Özge

        144. Selcan Peksan

        145. Selen Erdoğan

        146. Semrin Şahin

        147. Senem Timuroğlu

        148. Sepin Sinanlıoğlu

        149. Serap Çakır

        150. Seray Şahinler

        151. Sevinç Çalhanoğlu

        152. Sibel Oral

        153. Sibel Öz

        154. Sine Ergün

        155. Sitem Şanlı

        156. Sona Ertekin

        157. Şafak Baba Pala

        158. Şebnem İşigüzel

        159. Şirvan Erciyes

        160. Şöhret Baltaş

        161. Taçlı Yazıcıoğlu

        162. Tekgül Arı

        163. Tuğba İnceoğlu

        164. Tuğçe Isıyel

        165. Türkan Dalgıç

        166. Türkay Kocaman

        167. Ulviye Talaka

        168. Ülkü Oktay

        169. Vildan Çetin

        170. Yasemin Özek

        171. Yasemin Seven Erangin

        172. Yasemin Sungur

        173. Zehra Güngör

        174. Zerrin Saral

        175. Zeynep Eşin

        176. Zeynep Göğüş

        177. Zeynep Kaçar

        178. Zühal Özkay

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yazar ve edebiyatçılar, tacize karşı bildiri yayımladı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        "Fransa'ya gelip ders veremez"
        "Fransa'ya gelip ders veremez"
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Habertürk Anasayfa