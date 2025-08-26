Yazar ve edebiyatçılar, tacize karşı bildiri yayımladı

Son günlerdeki taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor. Birçok kadın oyuncu isim vererek veya vermeyerek tacize uğradığını açıkladı.

Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarının, sanat dünyasında son günlerde gündeme gelen taciz ve güç istismarı iddialarına ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride; "Biz edebiyatçılar olarak, geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın artıların ve lgbtiqa artıların yanındayız. Çünkü edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar" denildi.

178 YAZAR VE EDEBİYATÇI İMZALADI

1. Adalet Çavdar

2. Arlin Çiçekçi

3. Arzu Erkan

4. Arzu Eylem

5. Aslı Ilgın Kopuz

6. Aslı Tohumcu

7. Asuman Susam

8. Aybike Ertürk

9. Ayça Erkol

10. Ayfer Tunç

11. Aylin Balboa

12. Aylin İşcan Yener

13. Aylin Sökmen

14. Aysu Sevtekin

15. Aysun Kara

16. Ayşe Başcı

17. Ayşe Nilay Özkan 18. Ayşe Özlem İnci 19. Ayşegül Devecioğlu 20. Ayşen Atalan Sözbilir 21. Ayşen Melik 22. Ayşen Şahin 23. Ayten Kaya Görgün 24. Bahar Ulukan 25. Başak Sayan 26. Belgin Bıyıklıoğlu 27. Belma Fırat 28. Beyda Yıldız 29. Birgül Oğuz 30. Birhan Keskin 31. Buket Arbatlı 32. Buket Uzuner 33. Burcu Aktaş 34. Burcu Alşan 35. Burcu Arman 36. Burçin Tetik 37. Ceren Gündoğan 38. Ceren Kerimoğlu 39. Çağla Çinili 40. Çiğdem Erkal 41. Çiler İlhan 42. Defne Suman 43. Demet Altınyeleklioğlu 44. Demet Ekmekçioğlu 45. Demet Yılmazkuday 46. Deniz Durukan 47. Deniz Eldam 48. Deniz Gündoğan İbrişim 49. Derya Sönmez 50. Didem Ünal Demir 51. Dilek Emir 52. Dilek Karaaslan 53. Dilek Üstündağ 54. Dilek Yılmaz 55. Dursaliye Şahan

56. Duygu Harmancı 57. Duygu Terim 58. Ebru D. Dedeoğlu 59. Elif Sofya 60. Emine Şeker 61. Eren Aysan 62. Esme Sarıtaş 63. Esra Yalazan 64. Ezgi Özsan 65. Ezgi Polat 66. Ezgi Tanergeç 67. Fatma Burçak 68. Feyza Akbulut Öner 69. Figen Alkaç 70. Figen Şakacı 71. Fulya Taşçeviren 72. Funda Ergenekon 73. Fügen Ünal Şen 74. Füsun Aymergen 75. Gamze Arslan 76. Gamze Efe 77. Gaye Boralıoğlu 78. Gonca Özmen 79. Gökçe İspi Turan 80. Gönül Kıvılcım 81. Gülayşe Koçak 82. Gülcan Ayhan 83. Gülhan Davarcı 84. Gülsüm Öz 85. Hande Çiğdemoğlu 86. Hande Ortaç 87. Hande Sarı 88. Hanife Altun 89. Hilal Solmaz 90. Iraz Şensöz 91. Irmak Zileli 92. Işıl Işık 93. Işıl Madak 94. İclal San 95. İdil Himmetoğlu 96. İlgi Erpelit 97. İlknur Atalkın

98. İrem Uzunhasanoğlu 99. Keriman Güldiken 100. Latife Tekin 101. Lütfiye Pekcan 102. Mehtap Coşkuntuna 103. Melike İlgün 104. Melike Koçak 105. Melisa Ceren Hasmaden 106. Meltem Dağcı 107. Menekşe Toprak 108. Meral Saklıyan 109. Merve Akıncı Almaz 110. Merve Yakut 111. Mevsim Yenice 112. Miray Çakıroğlu 113. Müge Arısal 114. Müge İplikçi 115. Müren Beykan 116. nacişko 117. Nazlı Doğan Özsöz 118. Nazlı Eray 119. Nermin Yıldırım 120. Neslihan Önderoğlu 121. Neslihan Yiğitler 122. Nesrin Erek 123. Nilay Örnek 124. Nilay Özer 125. Nilgün Çelik 126. Nilüfer Kuyaş 127. Nur Akpınar 128. Nur Alan 129. Nurcan Çelik 130. Nurhan Suerdem 131. Onur Bütün 132. Oya Baydar 133. Özge Doğar 134. Özlem Yılmaz 135. Öznur Unat 136. Pelin Buzluk 137. Pelin Özer 138. Raşel Meseri 139. Refika Ayşegül Uzun

140. Ruhan Bilkay 141. Seçil Hidayet 142. Seda Kaya Güler 143. Sedef Özge 144. Selcan Peksan 145. Selen Erdoğan 146. Semrin Şahin 147. Senem Timuroğlu 148. Sepin Sinanlıoğlu 149. Serap Çakır 150. Seray Şahinler 151. Sevinç Çalhanoğlu 152. Sibel Oral 153. Sibel Öz 154. Sine Ergün 155. Sitem Şanlı 156. Sona Ertekin 157. Şafak Baba Pala 158. Şebnem İşigüzel 159. Şirvan Erciyes 160. Şöhret Baltaş 161. Taçlı Yazıcıoğlu 162. Tekgül Arı 163. Tuğba İnceoğlu 164. Tuğçe Isıyel 165. Türkan Dalgıç 166. Türkay Kocaman 167. Ulviye Talaka 168. Ülkü Oktay 169. Vildan Çetin 170. Yasemin Özek 171. Yasemin Seven Erangin 172. Yasemin Sungur 173. Zehra Güngör 174. Zerrin Saral 175. Zeynep Eşin 176. Zeynep Göğüş 177. Zeynep Kaçar 178. Zühal Özkay