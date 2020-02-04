04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, bir hafta önce Kadıköy'de meydana geldi. 75 yaşındaki yazar Nazlı Eray, bir arkadaşıyla kafede otururken yan tarafına koyduğu çantasının yerinde olmadığını fark etti.
Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Eray, kafe yetkililerinden yardım istedi. Görevliler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince çantanın çalındığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeye gelen iki şüpheli kadının bir süre etrafı dolaştıktan sonra elinde poşet olan birinin Eray'ın hemen yanı başına oturduğu görüldü. Şüpheli kadın, Eray'ın dalgınlığından faydalanarak önce poşetle çantanın üstünü kapattı, ardından da poşetle birlikte çantayı da alıp uzaklaştı.
SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Çantasında cep telefonu, 6 bin lira para bulunan yazar Eray'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Görüntülerden yola çıkan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Kardelen B. (24) Bağcılar'da yakalandı.
Gözaltına alınan Kardelen B.'nin benzer suçlardan 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Daha önce karıştığı suçlar nedeniyle çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenen Kardelen B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaları sürüyor.
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