Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.