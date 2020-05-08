Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin ve özellikle sağlıkçıların zor şartlar altında çalıştığını, ayrıca sıkışık alanlarda yaşamak zorunda kalan insanların da bulunduğunu söyledi.
Tedbirler kapsamında çoğu insanın evlerinde vakit geçirdiğini anımsatan Aktaş, "Ramazan günlerindeyiz hamdolsun bunun büyük avantajı var, bir şifa gibi oldu. Herkes için aynı şekilde olmasını iyi geçmesini, dualarımızın ibadetlerimizin şifa olmasını dilerim." dedi.
Süreç içinde pek çok yolculuğun ve programın ertelendiğini dile getiren Aktaş, "Önceden bizi zora sokacak bir erteleme durumu şimdi rahatlıkla yapılıyor. O sıkışık programlarımız, koşuşturmalarımız birden bire devreye giren bir virüs tarafından bambaşka bir mahiyet kazandı." değerlendirmesini yaptı.
Aktaş, yaşananların filmlerde ve romanlarda görünen olaylara benzediğini, süreçten geriye nelerin kalacağının belli olmadığı farklı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.
Evde yıllardır yazdığı ajandaları ve günlükleri gözden geçirdiğini belirten Aktaş, "Dosyalarımla uğraşıyorum, günlük çalışmamı yapıyorum, evin temizliğini yapıyorum. Bir paradigma değişiyor veya her şey tekrarlanacak, abartıyoruz belki de hiçbir şey değişmeyecek. Her tecrübe önemli, yazılması not tutulması lazım." şeklinde konuştu.
Edebiyatın gündelik hayat içinde önemsenmeden bakıp geçilen olayları gün yüzüne çıkarabildiğini anlatan Aktaş, "Edebiyatın asıl görevinin o önemsenmeyen şeyin sonrasında olanı kurcalamak olduğunu düşünüyorum." dedi.
"SAĞLAM VE KALICI DEĞERLER YENİDEN ÖĞRENİLECEK"
İnsanların evlerinde kaldığı tevekkül döneminden herkesin hakkettiği ölçüde nasibini alacağını kaydeden Aktaş, "Sağlam ve kalıcı değerlerin bir şekilde yeniden öğrenileceğine inanıyorum." dedi.
Aile değerlerinin daha güçleneceğine olan inancını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:
"Aile çöküyor söylemleri bana hiç yakın gelmemişti. Aile yeni şartlara kendini uyarlamak için kendini silkeliyor ve insanları uyarıyor, elinden geleni yap demeye çalışıyor. Biz çok konformist bakıyoruz, istiyoruz ki her şey bulduğumuz gibi kalsın ama sonra da diyoruz ki imtihan dünyası. Hayat sürekli değişiyor."
Aktaş, çok sayıda kişinin evlerinden çalışmasının beraberinde bazı zorlukları da getirdiğini belirterek, evlerde koronavirüs karantinası günlerinde insan ilişkilerinin de yeniden kurulduğuna şahit olunduğunu anlattı.
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