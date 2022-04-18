Yaza dönmeye çalışan bahar

"Marmara’nın gündüzleri Doğu Anadolu kadar soğuk olduğu yıl içinde nadir görebileceğimiz günlerden geçiyoruz" diyen Öztel, şunları kaydetti:

"İstanbul’da bugünlerde barajlar %80 doluluk seviyesinin üzerinde, gökyüzü bulutlu ve ara sıra yağmurlu olunca buharlaşma kaybımız azalıyor ve su havzalarımız biriken suyu hızla yitirmiyor. Nisan ayı, Mart'tan kalan soğukları ile kuzey bölgelerde aslında ilkbahara uygun devam ediyor. Güney kıyılar yaza dönmeye istekli, sahillerde deniz suyu 18-19 derecelerde, ramazan bayramında ise 19.5-20 dereceye ulaşacaktır. 20 derece su, Türk insanı için halen soğuk sayılsa da özellikle kuzey ülkelerden gelen cesur ziyaretçiler bunu değerlendiriyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu yamaçlarında zaman zaman heyelan ve toprak kaymaları yaşanabilir, bu hafta sonu yine kuzeydoğu dağlarımızda heyelan riskini hatırlamak da yarar var.

Marmara Bölgesi gibi 30 milyona yakın insanın iç içe yaşadığı bir bölgeye gıda ve su yetişmesi için belki de soğuk ve yağış haberleriyle ara sıra karşınızda olmamız iyi bile sayılır. Bahar yaza dönmeye çalışırken bir ısınıp bir soğuyan havalarla Mayıs ayına uzanacağız görünüyor, sağlıklı haftalar."