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        Haberler Gündem Eğitim Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama - Haberler

        Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bilgisine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:10
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        Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
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        Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde dolaşan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

        Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yaz tatili süresinin 20 güne kadar kısaltılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

        MEB, "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

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