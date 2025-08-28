Habertürk
        Yaz sonrası en büyük cilt sorunu: Cildinizdeki güneş lekelerine veda etmek için bilmeniz gerekenler!

        Yaz sonrası en büyük cilt sorunu: Cildinizdeki güneş lekelerine veda etmek için bilmeniz gerekenler!

        Yazın güneşli günlerinin keyfini çıkarmak güzel olsa da, geride kalan en can sıkıcı izlerden biri güneş lekeleri oluyor. Özellikle yüz ve ellerde belirginleşen bu koyu lekeler, hem estetik açıdan rahatsız edici hem de cildin yıprandığının bir göstergesi. Peki, yazın bıraktığı bu lekelerden nasıl kurtulabiliriz?

        Giriş: 28.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:30
        • 1

          Sıcak havalarda güneşin altında geçirilen uzun saatler, ciltte kalıcı izler bırakabiliyor. Yaz sonrası en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan güneş lekeleri, çoğu kişiyi ayna karşısında rahatsız ediyor. Hem doğal yöntemlerle hem de profesyonel tedavilerle bu lekeleri hafifletmek mümkün...

        • 2

          GÜNEŞ LEKELERİNİN OLUŞUM NEDENLERİ

          Yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak, cildin koruyucu tabakasında kalıcı izler bırakabiliyor. Özellikle yüz, eller ve dekolte bölgesi gibi açıkta kalan yerlerde koyu renkli güneş lekeleri sıkça görülüyor.

        • 3

          Bu lekeler, cildin kendini koruma refleksiyle fazla melanin üretmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yaş, genetik faktörler ve yanlış güneşlenme alışkanlıkları da bu süreci hızlandırıyor.

        • 4

          KORUYUCU ÖNLEMLERİN ÖNEMİ

          Güneş lekeleriyle mücadelede ilk adım, onları oluşmadan önlemekten geçiyor. Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri her gün düzenli olarak kullanılmalı ve dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce cilde uygulanmalı.

        • 5

          Ayrıca geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri ve açık renkli giysiler, UV ışınlarının etkisini azaltmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak da önemli bir önlemdir.

        • 6

          DOĞAL YÖNTEMLERLE LEKE AZALTMA

          Güneş lekelerinin görünümünü hafifletmek için evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler bulunuyor. Limon suyu, yoğurt veya aloe vera jel gibi malzemeler cilt tonunu dengelemeye yardımcı olabilir.

        • 7

          Ancak bu yöntemler uygulanırken cildin tahriş olmaması için dikkatli olunmalı ve mutlaka akşam saatlerinde kullanılmalıdır. Çünkü bu ürünler güneşe çıkıldığında cildi daha hassas hâle getirebilir.

          Kaynak: Luce Di Sorento, Batıgöz

