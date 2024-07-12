Yaz okulunda 25 öğrenci yemekten zehirlendi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir ortaokulda yaz eğitimine gelen 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi gören 25 öğrenci, öğlen birlikte yemek yedi. Eğitimin ardından evlerine dönen öğrencilerde bulantı, kusma şikayetleri görüldü.
10-14 yaş arasındaki öğrenciler aileleri tarafından Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, okuldaki verilen yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.
Konu ile ilgili inceleme sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.