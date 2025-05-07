Terlemek aslında vücudumuzun hayatta kalmak için başvurduğu bir tedbir. Biyolojimiz vücut ısını dengelemek, çok sıcak ortamlarda vücudumuzun çok fazla ısınmasını engellemek için terleme opsiyonunu devreye sokar. Egzersiz yaparken de kan dolaşımımız hızlandığı ve vücut ısımız yükseldiği için terleriz. Tabii bu fiziksel tedbir-tepki denklemi dışında terlemeye zemin hazırlayan duygusal değişkenler ya da fiziksel değişkenler de olabilir.

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Yani terlemek oldukça normal bir şey ancak ter kokmak, vücudumuzun terleyip kötü kokması normal değil ve buna mecbur değiliz. Çünkü ter kokusu aslında terlediğimizde tenimizin ıslanan yerlerinde üreyen bakteriler yüzünden olan bir kokudur. Ter kokusunu önlemek için çoğunluğu kişisel temizlik ve bakım rutinlerimizi doğru hamlelerle değiştirmekle başlayacak tüyolar var.

Özellikle koltuk altlarımızdaki ter bezleri, dışarıya attığı sıvıyla bizi serinletmeye çalışsa da bu sıvının bakteriler tarafından parçalanırken koku oluşmaya başlar. Yoğun egzersiz esnasında terimizin kokması da yine uzun süre nemli kalmamız ve bu bakterilerin terleri parçalamaya devam etmesi olacaktır. Terimizi bazen kullandığımız bazı ilaçlar, yediğimiz besinler de kokutabilir. Gelelim bu kokuyla nasıl mücadele edeceğimize...

HER GÜN DUŞ ALMAYI ALIŞKANLIK EDİNİN Eski zamanlarda hem evlerimizde her zaman su bulamayışımız hem de bu suyu duş almaya hazır hale getirecek, ısıtacak sistemlerin olmaması duş almayı belirli günlerle sınırlandırmış olabilir ancak artık büyük çoğunluğumuzun suya ve sıcak suya erişmekle ilgili bir sorunu yok. Bu yüzden kişisel hijyenimize daha fazla dikkat etmeli özellikle sıcak havalarda ya da çok fazla hareket ettiğimiz günlerde ya da açıkça terlediğimizi fark ettiğimiz anlarda duş almalı, terin vücudumuzla uzun süre temas etmesini engellemeliyiz. Özellikle sıcak havalarda düzenli duş almak ve vücudumuzu terden temizlemek ne kadar önemliyse sürekli temiz kıyafetler giymek de o kadar önemlidir. Terlediğimizde tenimizdeki sıvı kıyafetlerimiz tarafından emilir ve vücudumuz terden arınsa bile eski kıyafetlerimizi yeniden giydiğimizde kötü kokarız. Duş alırken üzerimizden çıkardığımız kıyafetleri tekrar tekrar giymemeli, özellikle iç çamaşırlarının ve çorapların düzenli değiştirilmesine dikkat etmeliyiz. REKLAM PAMUKLU KIYAFETLER SEÇMEK ÖNEMLİ Kıyafetlerinizi düzenli değiştirmek kadar bir diğer önemli olan konu da pamuklu kumaşlar tercih etmek gerektiği, naylon karışımlı kumaşlardan özellikle sıcak havalarda olabildiğince uzak durulması gerektiği. Terlediğinizde o sıvıyı emecek pamuklu kumaşlardan yapılan kıyafetler tercih edersiniz bakterilerin koku üretmesine neden olan ıslaklığı kısa sürede gidereceğiniz için daha az kokarsınız. Naylon ve naylon karışımlı kumaşlar hem hava almaz hem de teri emmez. Bu da daha fazla nemli kalmaya, daha fazla kokmaya yol açar.

Yediğimiz besinlerin bazıları içerdiği baharatlar, yoğun yağlar ya da kükürt nedeniyle terimizin kokmasına neden olabilir. Örneğin, brüksel lahanası, brokoli gibi sebzeler sülfürik asit salgıladığı için terinizi kokutma ihtimali vardır. Bunun yanında soğan, sarımsak gibi sebzeler de teri kötü kokutan yiyecekler arasında yer alır. Baharatlı yiyecekler, işlenmiş paketli ürünler ya da kızartma yemekler terin kötü kokmasına neden olur. Eğer çoğunlukla bu belirtildiği gruplardan besleniyorsanız terinizin kötü kokmasının nedeni bu olabilir. TERLEMEYE KARŞI DOĞAL YÖNTEMLER Ter kokusunu önlemek adına kullanılan bazı doğan ürünler de var. Bunların arasında en popüler olanı karbonat. Duştan çıktıktan sonra elinize aldığınız az miktarda karbonatı ıslak koltukaltlarınıza ovalayarak sürmek bakteri oluşumu ve dolayısıyla terin kötü kokmasını önler. Ter kokusuyla mücadelede bir diğer popüler yöntem ise doğal yağlara başvurmak. Özellikle bir kaşık hindistan cevizi yağını 3-4 damla çay ağacı yağı ile karıştırıp temiz koltuk altınıza az miktarda ovarak sürerseniz yine anti bakteriyel etki sayesinde terin kötü kokması engellenir.

Adaçayından da ter kokusu ile mücadelede yararlanabilirsiniz. Demlenmiş soğumuş adaçayını bir pamuk yardımıyla yine koltuk altınıza sürerseniz terlemeyi ve ter kokusunu azaltabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın aşırı terliyor ve ter kokusunu önleyemiyorsanız ter bezlerinizle ilgili ya da başka bir konuda bir sağlık sorununuz olabilir. Bir doktora danışmalı ve gerekli hijyen koşullarını sağlamanıza rağmen geçmeyen ter kokusu için profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz.