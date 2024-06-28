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        Haberler Bilgi Yaz Kuran kursu ne zaman başlıyor? 2024 yaz Kur'an kursu tarihleri ve saatleri

        Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2024 yaz Kur'an kursu tarihleri

        Yaz Kur'an kursu tarihleri araştırması sıklaştı. Yaz Kur'an kursları 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak. Bu kapsamda yurdumuzun dört bir yanında eğitim görecek çocukların gözleri "Yaz Kur'an kursu ne zaman açılıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:46
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı cami ve mescitlerde yapılan Kur'an kurslarının başlama tarihini açıkladı. Temmuz ayında başlayacak olan yaz Kur'an kurslarında öğrenciler yatılı olarak da eğitim görebilecek. Peki, yaz Kuran kursu ne zaman başlıyor? İşte, 2024 yaz Kur'an kursu tarihleri hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacaktır. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

        • 3

          YAZ KUR'AN KURSU KAYIT TARİHLERİ

          Yaz Kur'an kurslarına kayıtlar 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

        • 4

          YATILI YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          Yatılı Yaz Kur’an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak. Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 5

          YATILI YAZ KUR'AN KURSU KAYIT TARİHLERİ

          Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

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