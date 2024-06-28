Diyanet İşleri Başkanlığı cami ve mescitlerde yapılan Kur'an kurslarının başlama tarihini açıkladı. Temmuz ayında başlayacak olan yaz Kur'an kurslarında öğrenciler yatılı olarak da eğitim görebilecek. Peki, yaz Kuran kursu ne zaman başlıyor? İşte, 2024 yaz Kur'an kursu tarihleri hakkında güncel bilgiler...