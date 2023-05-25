Yaz Ayları Neler? Yaz Mevsimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?

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Dünya’nın eksen eğikliğinin temel sebebi olan mevsimler güney yarım küreye ve kuzey yarım küreye göre farklılık göstermektedir. Kuzey yarım kürede Haziran başlarında kendini hissedilmeye başlayan sıcaklıklar güney yarım kürede 21 Aralık’tan sonra başlar. Yaz mevsimi ne zaman başlar ve biter? Yaz ayları nelerdir? Yaz mevsiminde toplam kaç ay var? Bu aylar hangi aylardır? Yaz mevsimi ayları isimleri nelerdir? İşte, detaylar.

Yaz Ayları Neler?

Takvim üzerinden yaz mevsiminin bitişi Eylül ayının ilk gününe denk gelmektedir. Tabi bu koşul kuzey yarım küre için geçerlidir. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu dünyanın geoit bir biçime sahip olmasından dolayıdır. Güneş ışınları eğik açıdan dolayı kimi bölgelere dik açıyla düşerken kimi bölgelere eğik açıyla düşmektedir. Yaz ayları kuzey yarım küre için Haziran, Temmuz ve Ağustos’tur. Güney yarım kürede yaz ayları 21 Aralık ile 21 Mart arasıdır.

Yaz Mevsimi Ne Zaman Başlar?

Ülkemiz dört iklim kuşağının yaşandığı bir konumda yer almaktadır. Kimi ülkeler yaz mevsiminin ya da kış mevsiminin hâkim olduğu konumlarda yer almaktadır. Yaz mevsimi kuzey yarım küre için Haziran ayında başlar. Haziran ayında başlayan yaz mevsimi Ağustos ayının son gününe kadar sürer. Güney yarım kürede Aralık ayında başlayan yaz mevsimi Mart’ın sonlarına doğru biter.

Yaz Ne Zaman Biter?

Yaz mevsimi kuzey yarım kürede Ağustos’un sonunda yani 1 Eylül’ün başında biter. Güney yarım küre de ise 21 Mart’ta yaz mevsimi sonlanır.

Yaz Mevsiminde Hangi Aylar Var?

Yaz mevsiminin iki yarım küre için farklılık gösterdiğine değindik. Güney yarım kürede kış başlangıcı kuzey yarım küre için yaz başlangıcıdır. Aynı şekilde kuzey yarım küre için kış başlangıcı güney yarım küre için yaz başlangıcıdır. Yaz mevsiminde kuzey yarım kürede Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları vardır. Güney yarım kürede ise yaz ayları Aralık, Ocak ve Şubat’tır.

Yaz Mevsiminde Toplam Kaç Ay Var?

Yaz mevsiminde her iki yarım küre için geçerli olmak üzere toplam 3 ay vardır. İki yarım kürede de yaz mevsimlerinin isimleri değişmektedir. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi Haziran ayıyla başlarken güney yarım kürede yaz mevsimi Aralık ayı itibariyle başlamaktadır.

Yaz Mevsimi Ayları İsimleri

Kuzey yarım küre: Haziran, Temmuz ve Ağustos.

Güney yarım küre: Aralık, Ocak ve Şubat.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut