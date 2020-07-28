Yayla Çorbası, Türk mutfağının geleneksel çorbalarından birdir. Türkiye’nin her yerinde yapılan bu çorbamızı sabah, öğlen, akşam her vakitte içebilirsiniz. Yayla Çorbasının içeresindeki yoğurt ve nane sayesinde sindirim sistemimize katkı sağlayıcıyı özelliği vardır. Yayla Çorbasını yapmaya başlayalım.

Yayla Çorbası Malzemeler;

2 su bardağı yoğurt.

1,5 yemek kaşığı un.

1 tatlı kaşığı tuz.

2 yemek kaşığı limonun suyu.

1 adet yumurta sarısı.

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber.

6 su bardağı su.

1 çay bardağı pirinç.

2 yemek kaşığı zeytinyağı.

2 yemek kaşığı tereyağı.

2 tatlı kaşığı kuru nane.

Yayla Çorbasının Yapılışı;

Tenceremize yoğurt, un, tuz, limon suyunu koyarak blendır yardımıyla 5 dk kadar karıştıralım.

Üzerine yumurta sarısını ilave edelim. 1-2 dk. daha karıştıralım.

Tencere de hazırladığımız karışımı üzerine ılık suyumuzu ilave edelim.

Orta ateşte 15-20 dk kadar pişirelim. Pirincimizi ilave edelim. Pirinçler pişene kadar karıştırarak, pişirmeye devam edelim.

Tavamıza yağları katalım. Kızan yağımızın içerisine baharatları ilave edelim.

Çorbamıza tavada hazırladığımız karışımı ilave ederek, 5 dk kadar karıştırarak pişirelim.

Çorbamız servise hazırdır.

Yayla Çorbasının Püf Noktası;

Süzme yoğurtla yapılırsa güzel bir kıvam elde ederiz.