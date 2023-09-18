Yayınlandığı her ülkede ses getirdi! One Piece ikinci sezon onayını aldı!
Japon animesinden uyarlanan One Piece dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz hafta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Dizi yayımladığı ilk birkaç gün içerisinde dünya çapına 84 farklı ülkede 1 numaralı dizi haline gelerek rekor kırdı.
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Anime uyarlaması One Piece Netflix'te tüm dünyada rekor kırarak Stranger Things ve Wednesday'in izlenme sayısını geçti. Dizi ikinci sezonu için onay aldı. İşte detaylar...
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Anime ve manga serisinden uyarlanan One Piece, 31 Ağustos'ta yayınlanmıştı. Dizinin oldukça popüler olması, ikinci sezon için onay almasını kolaylaştırdı. One Piece başladıktan 2 hafta sonra yeni sezon onayını kaptı.
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Netflix'in en popüler dizisi olan One Piece'de Monkey D. Luffy'nin One Piece hazinesini bulma hikayesini anlatılıyor.
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Yeni sezon için onay çıktığına dair haberlerin gündeme gelmesiyle manganın yaratıcısı Eiiçiro Oda, Netflix'in yayınladığı bir videoda bu haberleri doğruladı ve yeni sezonun hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.