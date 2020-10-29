Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı!

HABERTURK.COM / DHA

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod canlı yayın sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

DHA'nın haberine göre McLeod'un yüzüne akşam bülteni için canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.

O anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı.

McLeod'a çarpan kuşun türünün saksağan olduğu belirtildi.

Avustralya'daki saksağanların ilkbaharda yuvalarına yaklaşanlara karşı saldırgan olduğu bildirildi. Bu nedenle açık alanlarda veya parklarda dolaşanların kendilerini korumak için şemsiye veya koruyucu başlık kullandığı ifade edildi.

2 hafta önce kanalın Melbourne'daki yönetim ekibi, gazetecilere saksağanlar konusunda uyarıda bulunmuştu.