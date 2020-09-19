Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok şirket, sosyal teması azaltmak adına çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi... Pandemi döneminde uzaktan çalışanların imdadına görüntülü sohbet hizmeti sağlayan uygulamalar koştu...
Öyle ki online olarak görüşme imkanı sunan Zoom, geçtiğimiz aralık ayında 10 milyon olan kullanıcı sayısını 300 milyona çıkardı. Benzer şekilde Microsoft tek bir günde 200 milyon katılımcı kaydetti. Bir başka iletişim hizmeti veren Google Meet ise 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Peki evden yapılan iş toplantılarının yüzde kaçı profesyoneldir sizce? Cevabı ise bilim insanı olmasının yanı sıra bir anne olan Gretchen Goldman verdi...
Bilim ve Demokrasi Merkezi'nde araştırma direktörü olan 36 yaşındaki bilim insanı Gretchen Goldman, geçtiğimiz günlerde uzman görüşü vermek için CNN'e bağlandı. Ancak daha sonra Twitter üzerinden hangi koşullarda görüş verdiğini samimi bir şekilde gözler önüne serdi. Pandemi döneminde 2 ve 4 yaşlarındaki iki oğluyla meşgul olan Goldman, televizyonda sarı ceketiyle oldukça şık görünürken aslında altındaki şortla oldukça rahat olduğunun altını çizdi...
İklim değişikliği hakkında görüş veren bilim insanının paylaştığı fotoğraf 300 binin üzerinde beğeni alarak viral oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da evden çalışma koşullarını paylaşmayı ihmal etmedi!
İşte korona günlerinde evden çalışanların paylaştığı manzaralar...
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