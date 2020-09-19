Öyle ki online olarak görüşme imkanı sunan Zoom, geçtiğimiz aralık ayında 10 milyon olan kullanıcı sayısını 300 milyona çıkardı. Benzer şekilde Microsoft tek bir günde 200 milyon katılımcı kaydetti. Bir başka iletişim hizmeti veren Google Meet ise 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Peki evden yapılan iş toplantılarının yüzde kaçı profesyoneldir sizce? Cevabı ise bilim insanı olmasının yanı sıra bir anne olan Gretchen Goldman verdi...