Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarında birçok yerli yapım dizi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 6 Ocak 2020 yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) ‘Yabancı Sinema’

22.30 Çukur (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı (Özel Bölüm)

00.15 Çember: Şehrin Günahları

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Star Trek Sonsuzluk 'Yabancı Sinema' (Tv’de İlk)

22.30 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı ‘Yabancı Sinema’ (Tv’de İlk)

01.15 Son Dura

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Bizim İçin Şampiyon ‘Yerli Sinema’ (TV’de İlk)

22.45 Maskeli Beşker Irak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Vuslat (Yerli Dizi)

00.15 Türk Sineması "Kalandar Soğuğu"