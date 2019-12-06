Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar mı, Ferhat ile Şirin, Hercai, Sevgili Geçmiş, Payitaht ve MasterChef Türkiye izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte kanalların 6 Aralık Cuma yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sevgili Geçmiş

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Ferhat ile Şirin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Payitaht

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye