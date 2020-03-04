Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 4 Mart yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zemheri 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete 'Dizi'

23.15 Fantastik Canavarlar 'Yabancı Film'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Öğretmen 'Dizi'

22.00 Öğretmen 'Dzizi' (Tekrar)

00.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)