Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Salako (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Mucize Dotkor (tekrar)

23.45 Firardayız (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Berlin Kaplanı (yerli film)

22.45 Berlin Kaplanı (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Cehennem Melekleri 2 (yabancı film)

22.30 Kimlik Hırsızı (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Sindirella (yabancı film)

23.05 Unutursam Fısılda (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.40 Ev Yapımı

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (yeni bölüm)