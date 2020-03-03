3Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Ancak Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle bazı değişiklikler söz konusu. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo (yeni bölüm)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (yerli sinema)

00.45 Yasak Elma (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sonsuz Aşk (yerli sinema)

22.30 Titenların Öfkesi (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)

00.15 Afili Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)

22.45 3'Te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda