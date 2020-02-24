Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 24 Şubat 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.15 Güvercin 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul 'Dizi'

00.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Vuslat 'Dizi'

00.15 Teuta Artık Burda Yaşamıyor 'Türk Filmi'