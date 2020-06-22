Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı ve Yasak Elma dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 22 Haziran Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sakar Şakir (yerli film)

21.45 Sen Sağ Be Selamet (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

23.45 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)

00.15 Aramızda Kalsın (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)

00.15 Cehennemden Kaçış (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)

23.20 Gençliğim Eyvah (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 7 Numara (tekrar)

21.55 Yeşil Deniz (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)