Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 2 Şubat yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Neşeli Günler

22:15 Postacı

23:45 Babam ve Oğlum

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20:00 Güvercin

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Şirinler

21:50 Yarından Sonra

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülben Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim