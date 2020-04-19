Yayın akışı 17 Nisan

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 19 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yedi Bela Hüsnü (yerli film)

21.45 Hababam sınıfı Güle Güle (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

23.45 AROG (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Güzel Köylü (tekrar)

22.30 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (yabancı film)

21.45 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı (yabancı film)

21.25 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 İğne İplik (yabancı film)

22.40 İğne İplik (yabancı film)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panorama Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)