Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tokatçı 'Türk Filmi'

21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Tokatçı 'Türk Filmi'

01.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Mucize Doktor 'Dizi'

23.30 Tolgshow

01.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)

23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.15 Hayat Tamircisi

21.30 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film'

23.30 Hayat Tamircisi (Tekrar)

00.30 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Oflu Hoca Trakya'da 'Türk Filmi'

21.50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru