Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Çocuk, Hekimoğlu, Kadın, Ramo, Tutunamayanlar isimli diziler ve programlar reyting için yarışacak. İşte, kanalların 14 Ocak Salı yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Ramo 1. bölüm: 20.00

STAR TV YAYIN AKIŞI

Çocuk 16. bölüm: 20.00

ATV YAYIN AKIŞI

İ.M. Kayserispor - Fenerbahçe maçı: 20.00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Hekimoğlu 3. bölüm: 20.00

FOX TV YAYIN AKIŞI

Kadın 78. bölüm: 20.00

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Tutunamayanlar 2. bölüm: 20.00

TV8 YAYIN AKIŞI

19:00 Recep İvedik 5