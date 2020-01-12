Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları normalde Güvercin ve Savaşçı yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Ancak bu akşam sadece Şampiyon yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 12 Ocak 2020 Pazar yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban (yerli sinema)

22.00 Sümela'nın Şifresi: Temel (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 6 (yabancı sinema)

22.45 Hızlı ve Öfkeli 6 (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

19.30 Tokyo 2020 Voleybol Kadınlar Avrupa Elemeleri final karşılaşması (Canlı)

22.30 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri (yabancı sinema)

22.10 Kardeşim Benim 2 (yerli sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Yasak Elma (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyon (yeni bölüm)

23.50 Tutunamayanlar (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)

20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)

23.30 Eser Yenenler Show (özel bölüm)