Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 12 Kasım Salı yayın akışı ise şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Salako

21:45 41. Gün



STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çocuk

00: 15 Sevgili Geçmiş

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kadın

00:15 Kurşun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Elimi Bırakma

00:15 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye