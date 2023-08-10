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10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 57 ilin valisi değişti. Buna göre; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana Valisi olarak atandı. Peki, Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Yavuz Selim Köşger'in biyografisi...

YENİ ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Konya’da 03.01.1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı. Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta kaymakamlık, Artvin’de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris’te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atandı.

Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.