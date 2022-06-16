"GEÇMİŞTEKİ MÜCADELERİNİ DİNLEYEREK BÜYÜDÜK"

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl ise babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bizi unutmuştu ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu. Ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli bir değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam 1,5 yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi. Ama şimdi orada buluştular. Işıklar içinde uyusunlar."

Fotoğraflar: DHA, İHA