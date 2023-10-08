Yavuz Bingöl: Kısmetse evleniriz

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Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Bingöl; bu konuda; "Kısmetse evleniriz. Nilşah, yaptığım işlerle yakından ilgilenir. Kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor. İşime, çok büyük emeği ve katkısı var” dedi.

Yavuz Bingöl, peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaşmıştı: “Canım sevgilim, hayatımızın geri kalanını birlikte sürdürmeyi nasip etsin Allah.”