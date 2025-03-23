Yavaş'tan tutuklama kararı hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin ön seçiminde oy kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yavaş, "Hiç uyumadık. Tabii haberini şimdi aldık, tutuklama çıktı. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz artık" dedi.

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Yavaş şunları söyledi: "Soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki haberde adeta 5 dakika sonra bütün Türkiye'ye servis yapıldı. İfadeler, iddiaların hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddialara ve suçlamalara televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kara siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Bunun sonucu ne oldu? 26 milyar lira hava, 26 milyar dolar havaya uçtu. Bu daha çok fakirlik, daha çok yoksulluk olarak bize döndü. Çünkü 2 yıldır uygulanan tasarruf tedbirleri genellikle ücretli kesimlere ağırlık veriyordu. Şimdi bu ücretli kesimde de emekliye vermediğimiz asgari ücret diye verilmeyen paralar bu hukuksuzluk nedeniyle bir günde havaya uçtu. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok."

"UMUYORUM İTİRAZLA TUTUKLULUĞU KALKAR"

"Bu ülkeye kötülüktür. Aynı zamanda biliyorsunuz yabancı sermaye çıkmaya başladı. İş adamlarımız merkezleri yurt dışına taşımaya başladı. Bunun da bir çaresi var. Hukuk, hukukun üstünlüğü. Herkesin adaletine güvendiği bir yargı. Sonuç ortada. Umuyorum itirazla tutukluğu kalkar. Ortadan kalkar ve Ekrem başkan işine başına döner bekliyorum onu da. İddianame yok ortada daha. İddialar var sadece. Onu da gördüğümüz gibi gizli tanık beyanlarına dayanan duydum. Yani mesela şöyle bir soru olabilir mi? Şu şahısla 290 defa konuşmuşsunuz. Çok konuşmuşsunuz. Buna benzer böyle sorular var. Kaldı ki bir kısmı da incitici. Ailenizde terörle iltisaklı kimse var mı? E varsa görüyorsunuz zaten bunu niye soruyorsunuz orada? Yurt dışına izinsiz çıktınız mı? Yani kaçak çıkış yaptınız mı? Bunlar nasıl sorular? Yani anlaşılır gibi değil. Zaten ifadeye çağrıldı."

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