Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor
- 1
Sakin şehir ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
- 2
Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması dolayısıyla tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutan Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih ediliyor.
- 3
Yörede 1868 yılında yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve deniz feneriyle gelenleri karşılayan yarımada, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçi çekiyor.
-
- 4
Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden biri olarak kabul ediliyor.
- 5