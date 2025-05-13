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        Haberler Magazin Yasmin Levy’nin konseri iptal edildi - Magazin haberleri

        Yasmin Levy’nin konseri iptal edildi

        İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konserin iptal edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:06
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        Konseri iptal edildi
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        İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, İsrailli müzisyen Yasmin Levy'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'de bulunan MEB Şura Salonu'nda konser verecek olması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, Levy’nin, İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi’yi sosyal medyada takip ettiğine dikkat çekerek konserin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

        Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

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        #Yasmin Levy

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