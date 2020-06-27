"HERKESİN GİYDİĞİ ŞEYLER BENDE BİR BAŞKA OLUYOR"

Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini, çok da anlam yüklemeyin her şeye. Herkesin giydiği, yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım. Alıştım.