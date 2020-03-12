Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'den sonra özellikle İtalya'da etkisini gösteren virüs, 4 binden fazla kişi ölümüne neden oldu.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından ünlü isimler de konuyla ilgili önemler almaya başladı.