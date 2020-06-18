"İYİ Kİ DOĞDUN VE BEN SENİ BULDUM"

İlk fotoğrafta benim yaşlarımdasın... Hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün acaba? Seni seviyorum bugünün ve her günün anlamı sensin. İyi ki annem, iyi ki doğdun ve ben seni buldum.