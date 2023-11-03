Yaşlılık maaşı 2024'te en az kaç TL olacak? 4 aylık oran belli oldu!
Yaşlılık maaşı alanlar merak içerisinde 2024 Ocak ayında ne kadar, yüzde kaç zam yapılacağını araştırıyor. 6 aylık enflasyon artış oranına göre Ocak ayında yaşlılık maaşlarına zam yapılacak. 4 aylık enflasyon artış oranına göre 2024 yılında yaşlılık maaşının en düşük ne kadar olacağı belli oldu. İşte 2024 yılında en düşük yaşlılık maaşı zam oranı...
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Yaşlılık maaşına Ocak 2024'te gelecek zam 3 Kasım Cuma yani bugün açıklanan zam oranlarının ardından şekillenmeye başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlılık maaşı alanlar "2024 yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2024 en düşük tahmini yaşlılık maaşı...
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YAŞLILIK 2024 NE KADAR OLACAK?
Yaşlılık maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda yaşlılık maaşları 2 bin 348 liraya yükseldi.
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Bir sonraki zam ise Ocak 2024'te son 6 ayın enflasyon farkına bağlı olarak zamlanacak. 3 Kasım Cuma günü açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak 2024 öncesi 6 aylık enflasyon artış oranının 4 aylık verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre Ocak 2024'te yaşlılık maaşlarına en az yüzde 40.39 zamla 3 bin 298 lira olacak.
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