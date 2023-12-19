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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adamın feci sonu!

        Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında can verdi

        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi, alevlerden kurtulamadı. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:42
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        Yaşlı adamın feci sonu!
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

        Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede evde yalnız olan Ü.K.'nin (80) cansız bedeni bulundu. Ü.K.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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