Yaşlı adamın feci sonu!

Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında can verdi
Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi, alevlerden kurtulamadı. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede evde yalnız olan Ü.K.'nin (80) cansız bedeni bulundu. Ü.K.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.