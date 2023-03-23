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Yaşlı adamı dolandırıp kripto para aldılar!

İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Aradıkları 88 yaşındaki Ö.P.’yi kandırıp 500 bin lira para alan dolandırıcıların, o parayla kripto para satın aldıkları ortaya çıktı

Giriş: 23.03.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı adamı dolandırıp kripto para aldılar! - Öne çıkan haberler

Kadıköy’de polise başvuran 88 yaşındaki Ö.P., telefonla kendilerini arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 3 gün önce şikayette bulunan Ö.P,, bir soruşturmada adınız geçiyor diye kandırılarak dolandırıcılara 500 bin lira gönderdi.

2 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paranın gönderildi hesap tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler Mehmet M. ve Koray Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KRİPTO PARA ALMIŞLAR

Dolandırıcıların Ö.P.’den aldıkları paranın bir kısmıyla kripto para aldıkları ortaya çıktı. Bunun içinde harekete geçen polis, dolandırıcıların kripto para satın aldıkları hesaba bloke koydurdu. İşlemlerin ardından 2 dolandırıcı adliyeye gönderildi.

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