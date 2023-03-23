Yaşlı adamı dolandırıp kripto para aldılar!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 3 gün önce şikayette bulunan Ö.P,, bir soruşturmada adınız geçiyor diye kandırılarak dolandırıcılara 500 bin lira gönderdi.

Kadıköy’de polise başvuran 88 yaşındaki Ö.P., telefonla kendilerini arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paranın gönderildi hesap tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler Mehmet M. ve Koray Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Dolandırıcıların Ö.P.’den aldıkları paranın bir kısmıyla kripto para aldıkları ortaya çıktı. Bunun içinde harekete geçen polis, dolandırıcıların kripto para satın aldıkları hesaba bloke koydurdu. İşlemlerin ardından 2 dolandırıcı adliyeye gönderildi.