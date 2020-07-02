Yaşlanma karşıtı kremler; birçok kozmetik mağazalarında ve eczanelerde satılmaktadır. Hemen hemen her markanın yaşlanma etkilerini hafifletici kremleri bulunmaktadır. Önemli olan en iyi yaşlanma kremleri ile cildi tam anlamıyla koruyan bir krem seçmektir.

Yaşlanma karşıtı kremleri seçerken; ayrıca cildinizin yapısına ve cilt tipinize uygun olan kremi seçmek önemli bir ayrıntıdır. Her cilt tipi farklı bir ihtiyaç duyar. Cildin ihtiyacı olan gereksinimi içeren kremin sağlıklı olarak seçilmesi; etkileri açısından daha fazla fayda sağlayacaktır.

Yaşlanma Karşıtı Kremler

Dermoki Xtreme Hücresel Yaşlanma Karşıtı Krem; bu ürün doğal maddelerden üretildiği için cilde hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Güneşin zararlı ışınlarından korurken, içeriğinde bulunan shea yağı sayesinde cildi derinlemesine de nemlendirmektedir. Ayrıca spf15 özelliği ile kırışık oluşumunu engeller ve kırışık oluşumlarını hafifletir. Antioksidan özelliği bulunan bitkisel maddeleri içerir.

Total Effects Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi; bu krem nemlendirme özelliği sayesinde ciltte yeni kırışık oluşumlarının engellenmesine fayda sağlamaktadır. Var olan ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumu hafifletmektedir. Cilt üzerindeki ton farklılıklarını eşitler ve cilde zamanla canlı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Nivea Vısage Vıtal Yaşlanma Karşıtı Gündüz Kremi; içeriğinde soya özü bulunmasından dolayı meydana gelen ince çizgiler ve derin çizgilerin görünümünü hafifletir. Güneş koruma faktörü ile zararlı ışınlara karşı cildi korur. Yaşlanma nedeniyle meydana gelen lekelerin görünümünü eşitleyerek cildin tek renge gelmesini sağlar.

Perricone Md High Potency Evening Repair; en üstün özelliklerin bir araya gelmesiyle üretilmiş bir kremdir. Göz çevresindeki kırışıklıkları 3 gün içerisinde doldurarak büyük oranda düzelmesini sağlamaktadır. Geniş gözeneklere, yaşlılık belirtilerine ve kırışıklık oluşumlarına kısa sürece fayda sağlamaktadır. Cildin hasar gören bölgelerini kısa sürede onarır ve içeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler.

Lancome Prımordiale Skin Recharge First Rides; cildi kısa sürede yenileyici ve pürüzsüzleştirici özelliğe sahip bir kremdir. İçeriğindeki spf15 ile güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi koruyarak destekler. Cildi kısa sürede onararak parlaklık kazanmasını sağlar.

Clinique Superdefense Spf 25 Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi; ciltte yaşlanma belirtileri ve kırışıklıklar meydana geldiğinde kullanılmaya başlanması faydalı bir kremdir. Yüz ve göz çevresi hariç tüm bölgelere uygulanabilmektedir. İçeriğinde bulunan spf15 ile cildi güneşe karşı korur. Tüm cilt tipleri için uygundur.

Secret Age Yaşlanma Karşıtı Krem; bu ürün cildin kolajen üretimini desteklemektedir. İçeriği zeytin yaprağı özünü içermektedir. Cildi dış etkenlere karşı korumaktadır. İçeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. Ayrıca kayısı ve şeftali yapı içermesinden yaşın ilerlemesinden dolayı meydana gelen ciltteki ton farklılıklarını eşitler. Kuru ciltlerin nem dengesini de sağlamaktadır.

Revitalift Total Repair 10; L’Orealin yaşlanmanın 10 etkisine karşı geliştirilen yenileyici yaşlanma karşıtı bakım kremidir. Doğal destekleyicileri içeriği sayesinde harekete geçirerek fayda sağlamaktadır.