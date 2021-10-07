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Haberler Biyografi Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli? İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli'nin biyogr

Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli? İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli'nin biyografisi

Yasemin Şefkatli günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Gün itibariyle ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'le dünya evine girmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

07.10.2021 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli? İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli'nin biyogr

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisidir. Yasemin Şefkatli, 2017 yılından beri İdo Tatlıses ile birlikte. İkili bu akşam dünya evine giriyor. Peki Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli, 1992 yılında doğmuştur. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birlikteliklerini sürmektedir. İç tasarım ile ilgilenmetedir.

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