Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisidir. Yasemin Şefkatli, 2017 yılından beri İdo Tatlıses ile birlikte. İkili bu akşam dünya evine giriyor. Peki Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli, 1992 yılında doğmuştur. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birlikteliklerini sürmektedir. İç tasarım ile ilgilenmetedir.