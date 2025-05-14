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        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu'ndan 100'üncü gösteriye özel 12 kiloluk kostüm - Magazin haberleri

        Yasemin Sakallıoğlu'ndan 100'üncü gösteriye özel 12 kiloluk kostüm

        Tek kişilik gösterisinin 100'üncüsüne özel temsilini Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, sahneye 12 kilo ağırlığındaki inci kostümle çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 08:30
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        12 kiloluk kostümle sahneye çıktı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisinin 100'üncü özel temsilini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Sahneye, özel olarak tasarlanmış ve 12 kilo ağırlığındaki inci kostümüyle çıkan Sakallıoğlu, kostümü taşımakta zorlandığını söyledi.

        Gösteri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yasemin Sakallıoğlu, "Dizilerin bile 6 bölüm sonra bittiği bu dönemde, 100'üncü kez aynı gösteriyi yapabiliyor olmak bir lükstür. Bu zamanda bunu başarmak beni çok mutlu ediyor, çok gururluyum" dedi. Sakallıoğlu ayrıca gösterinin kayıt altına alındığını ve dijital platformlarda yayınlanacağını açıkladı.

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        Yurt içi ve yurt dışı turnelerinin sürdüğünü dile getiren Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir senaryo yazdığını ve bu yaz da yazmaya devam edeceğini belirterek; "Umarım bu defa gerçekten karşınıza çıkacak bir şey yazıyorumdur" dedi.

        Verdiği kilolarla ilgili yöneltilen sorulara esprili bir şekilde karşılık veren Yasemin Sakallıoğlu; "Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım" ifadelerini kullandı.

        Yasemin Sakallıoğlu, "Doğru eş nasıl bulunur?" sorusuna da "Sadece evlenmek için değil, hayatınıza aldığınız her insanın doğru olabilmesi için biraz da sizin doğru olmanız lâzım. O kadar çok kriter sayıyoruz ki, acaba sende neler var bir de ona bakmak lâzım" yanıtını verdi.

        Yeni sezonda televizyon projesi olacağı yönündeki iddialara da açıklık getiren Yasemin Sakallıoğlu; "Teklifler geldi. Bütün yapımcılara beni fark ettikleri için teşekkür ederim. İçime sinen bir hikâye olursa, televizyonda olmayı çok isterim" dedi.

        "HEPSİNİN ALANI FARKLI"

        Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu, "Türkiye'deki erkek komedyenlerden Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Ata Demirer arasında en iyisi kim?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Bence hepsinin alanı o kadar farklı ki... Zaten farklı olmasalar hepsi bir anda bu kadar başarılı olamazdı. Nasıl ki Şener Şen vardı, Kemal Sunal, İlyas Salman vardı; biz bunların hepsini birlikte izlerdik. Şu anda da Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan... Bunların hepsi ayrı bir değerdir. Aynı işi yapıyor gibi gözükürler ama aslında çok farklıdırlar. Hepsinden ayrı bir lezzet alırsınız. Öyle olmasa bu kadar çeşitli ve bu günlere gelemezlerdi.

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