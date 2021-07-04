Balayı alışverişi

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, mart ayında dünyaevine girdiği yönetmen eşi Burak Yırtar ile erteledikleri balayına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.

Çift, balayı için Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezini dolaştıktan sonra Covid-19 tedbirleri kapsamında dışarıdaki bir mağazanın önünde beklerken objektiflere yansıdı.

"BALAYI ALIŞVERİŞİNE ÇIKTIK"

İş yoğunluğundan balayına gidemediklerini söyleyen Sakallıoğlu, "Ortalığın biraz daha durulması için balayımızı ertelemiştik, onun için alışverişe çıktık. Yine burada olacağız, Türkiye'de. Yurtdışına biraz var, zaten henüz aşı da olmadık. Biz Covid-19'u atlattığımız için belli bir süre geçirmemiz gerekiyor, Onu bekliyoruz. Yoksa aşı karşıtı değiliz" dedi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

30 Temmuz'da stand-up gösterisi için sahne alacağını söyleyen Sakallıoğlu, komedide kadın-erkek ayrımı olamayacağını ve 'Komedi erkek işidir' algısına inanmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Kadın komedyenlerimiz var, ben de onlardan biriyim yani. Ben son zamanlarda öyle olduğunu düşünmüyorum. Komedinin kadını-erkeği olduğuna da inanmıyorum. Komik komiktir yani. Durumlar, sözler komiktir... 'Kadın ya da erkek komiktir' diye ayırmayı doğru bulmuyorum açıkçası" dedi.