Yasemin Sakallıoğlu: Dedem Alzheimer oldu

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, dedesinin Alzheimer hastalığına yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sakallıoğlu, paylaşımında dedesiyle arasında geçen bir anıyı takipçileriyle şu sözlerle paylaştı; "Dedem Alzheimer oldu. Normal sohbet ediyorduk, birden durdu, bana baktı ve ‘Sen çok yanlış yaptın. Çok seçtin, evde kaldın’ dedi. O sırada Burak da dedemin diğer tarafında oturuyordu. Dedim ki, ‘Dede ben evlendim ya, bak yanındaki benim eşim.’ Dedem Burak’a baktı ve ‘Orayı geç, ben onu tanıyorum, o başka biri’ dedi. ‘Dede vallahi evlendim’ dedim. ‘O zaman sağ ol, teşekkür ederim’ dedi. Bazı şeyler unutulmuyor. Demek ki ne kadar kafaya takmış bekarlığımı. Canım benim"

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Fotoğraf: Instagram