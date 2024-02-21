Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin seyirciyle baş başa

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Yasemin Sakallıoğlu, 4 sezondur kapalı gişe sahnelediği 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle dediğini yaparak Ülker Sports Arena’da seyirci rekoru kırdı. Aynı anda ilk kez böyle bu kadar çok seyircinin karşısına çıkan Sakallıoğlu en büyük hayallerinden birini daha gerçekleştirdi.

35 DANSÇI EŞLİK ETTİ Gösterisine 35 kadın dansçıyla alevler içerisinde başlayan Yasemin Sakallıoğlu, Ülker Sports Arena’da unutulmaz bir şov gerçekleştirdi.

REKLAM UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU BKM Organizasyonu ile Ülker Sports Arena’daki ilk stand-up gösterisini sergileyen Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisinin öncesinde seyirciler, kapıda uzun bir kuyruk oluşturdu. Seyircilerine kahkaha şöleni yaşatan Sakallıoğlu hazırladığı sürprizlerle kendisine hayran bıraktı.

ÜNLÜLER DE SEYRETTİ Ülker Sports Arena’yı hıncahınç dolduran seyirciler arasında Oktay Kaynarca, Uraz Kaygılaroğlu, Reynmen, Rabia Soytürk, Başak Parlak, Meriç Keskin, Baturay Özdemir, Ece Yörenç, Pınar Sabancı, Murat Genç, Özlem Gürses de Yasemin Sakallıoğlu’nu izlemek için yerini aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI Şovunda ve sosyal medyasında sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi de Yasemin Sakallıoğlu’nu sahnede ilk kez izledi. Gösteri boyunca seyircilerin kahkahaları arenada yankılandı. Gösteri bitiminde ise Sakallıoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı.