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        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin seyirciyle baş başa

        Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin seyirciyle baş başa

        Yasemin Sakallıoğlu, kariyerinin en büyük meydan okumalarından birine imza atarak 10 bin seyirciyle baş başa kaldı. Sakallıoğlu, Ülker Sports Arena'da sahnelediği 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' ile seyirci rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:29
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        10 bin seyirciyle baş başa
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        Yasemin Sakallıoğlu, 4 sezondur kapalı gişe sahnelediği 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle dediğini yaparak Ülker Sports Arena’da seyirci rekoru kırdı. Aynı anda ilk kez böyle bu kadar çok seyircinin karşısına çıkan Sakallıoğlu en büyük hayallerinden birini daha gerçekleştirdi.

        35 DANSÇI EŞLİK ETTİ

        Gösterisine 35 kadın dansçıyla alevler içerisinde başlayan Yasemin Sakallıoğlu, Ülker Sports Arena’da unutulmaz bir şov gerçekleştirdi.

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        UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

        BKM Organizasyonu ile Ülker Sports Arena’daki ilk stand-up gösterisini sergileyen Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisinin öncesinde seyirciler, kapıda uzun bir kuyruk oluşturdu. Seyircilerine kahkaha şöleni yaşatan Sakallıoğlu hazırladığı sürprizlerle kendisine hayran bıraktı.

        ÜNLÜLER DE SEYRETTİ

        Ülker Sports Arena’yı hıncahınç dolduran seyirciler arasında Oktay Kaynarca, Uraz Kaygılaroğlu, Reynmen, Rabia Soytürk, Başak Parlak, Meriç Keskin, Baturay Özdemir, Ece Yörenç, Pınar Sabancı, Murat Genç, Özlem Gürses de Yasemin Sakallıoğlu’nu izlemek için yerini aldı.

        AYAKTA ALKIŞLANDI

        Şovunda ve sosyal medyasında sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi de Yasemin Sakallıoğlu’nu sahnede ilk kez izledi. Gösteri boyunca seyircilerin kahkahaları arenada yankılandı. Gösteri bitiminde ise Sakallıoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Sakallıoğlu
        #Doğru Koca Nasıl Seçilir

        BURÇLAR

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