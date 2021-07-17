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Yasemin Özilhan'dan İzzet Özilhan'a: Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye... - Magazin haberleri

Yasemin Özilhan: 10. yılımız kutlu olsun

Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan sosyetik isim, eşine "10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye..." sözleriyle seslendi

17.07.2021 - 09:32 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinde 10. yılı geride bıraktı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik güzel, bir dizi fotoğraf yayınlayarak, eşi ile yıl dönümünü kutladı.

  • "BERABER DAHA NİCE ANI BİRİKTİRMEYE..."

    İzzet Özilhan ile birlikte yer aldıkları kareleri 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Yasemin Özilhan, gönderilerine, "10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye..." notunu düştü. Özilhan'ın paylaşımı 113 binden fazla beğeni aldı.

  • Ünlü popçu Demet Akalın da çifte, "Ne güzelsiniz siz ya..." yorumunu yaptı. Sinem Uslu, "Dün gibi... Maşallah size." derken, Sinem Kobal ise Özilhan ailesine kalp emojileri yağdırdı.

  • "EN ÇOK GELEN SORU"

    Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

    Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.

  • Özilhan, geçtiğimiz haftalarda da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. 36 yaşındaki Özilhan, hakkında merak edilenleri açıklamıştı. 

    - Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

    Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

    - Boy ve kilo?

    1.73 boyunda ve 53.5 kiloyum.

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