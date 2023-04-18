HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yasemin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YASEMİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Yasemin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yasemin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yasemin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YASEMİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yasemin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1-2 metre boyunda, süs bitkisi olarak yetiştirilen tırmanıcı bir ağaççık, Mısır yasemini (Jasminum) Bu ağaççıktan yapılan.

YASEMİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yasemin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yasemin adını koymak caizdir.

YASEMİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yasemin ismini kullanan 210.554 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yasemin ismini kullanan 45.754 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yasemin ismini kullanan 16.877 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yasemin ismini kullanan 11.456 kişi bulunmaktadır.

YASEMİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yasemin ismindekiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

Pozitif tarafları: Uyumlu, değişime açık.

Negatif tarafları: Herhangi bir iş/konu üzerinde uzun süre yoğunlaşamama.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk